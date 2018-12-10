Два украинских микроавтобуса «встретились» на дороге в Словении. Без жертв не обошлось

В Словении на трассе в направлении Венгрии произошло ДТП с участием двух микроавтобусов с украинской регистрацией. Как выяснили журналисты «Фразы», все началось с того, что у микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter лопнула шина.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, после того, как он вынужден был съехать на обочину, в него врезался другой микроавтобус с украинскими номерами. В результате удара он перевернулся.

Жертвой аварии стала 63-летняя гражданка Украины. Еще трое людей в тяжелом состоянии доставили в больницу, их жизнь вне угрозы.

Как сообщала «Фраза», в июне 2014 года В районе польского города Гоголин произошло ДТП с участием украинского микроавтобуса, который столкнулся с техническим транспортным средством, в результате чего погибли 7 граждан Украины.

В апреле 2014 года в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев.

17 октября 2018 года в Польше произошло ДТП, в котором погибла студентка из Украины.