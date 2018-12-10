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Националисты изуродовали фасад российского банка во Львове

Националисты изуродовали фасад российского банка во Львове

Утром понедельника, 10 декабря, во Львове неизвестные разрисовали краской фасад отделения одного из банков, расположенного на улице Лычаковской. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В частности, как сообщается, на стене банка оставили надпись «Альфа, прочь из Львова» и разбили камнями стекло входной двери.

В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала «Фраза», 30 января 2017 года в Киеве активисты Национального корпуса «Азов» заблокировали отделение «Сбербанка России» и других российских банковских учреждений.

Летом того же года во Львове неизвестные в разных районах города практически одновременно подожгли «коктейлями Молотова» два банковских помещения.

В ночь на 28 ноября 2018 года неизвестные подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове.

Тэги: Львов, происшествие, националисты, криминал, Альфа-банк

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