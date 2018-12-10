Националисты изуродовали фасад российского банка во Львове

Утром понедельника, 10 декабря, во Львове неизвестные разрисовали краской фасад отделения одного из банков, расположенного на улице Лычаковской. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В частности, как сообщается, на стене банка оставили надпись «Альфа, прочь из Львова» и разбили камнями стекло входной двери.

В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала «Фраза», 30 января 2017 года в Киеве активисты Национального корпуса «Азов» заблокировали отделение «Сбербанка России» и других российских банковских учреждений.

Летом того же года во Львове неизвестные в разных районах города практически одновременно подожгли «коктейлями Молотова» два банковских помещения.

В ночь на 28 ноября 2018 года неизвестные подожгли два отделения «Альфа-банка» во Львове.