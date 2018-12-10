Для некоторых одесских ультрас поход на футбол может закончиться годами тюрьмы

Полиция открыла уголовное дело по факту событий на одесском стадионе «Черноморец». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

В частности, как сообщается, производство открыто по заявлению дирекции стадиона и не имеет никакого отношения к политическим убеждения нарушителей, так как они «не только мешали проведению матча и уничтожали имущество стадиона, но и создавали своими действиями угрозу безопасности присутствующих на нем граждан».

В то же время волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook заявил, что одесская полиция после футбольного матча между командами «Черноморец» и «Ворскла» применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписями «Кремль, покайся» и названиями украинских судов, захваченных Россией в Черном море. Эти баннеры болельщики подсветили дымами и файерами.

При этом Синицын подчеркнул, что задержание и избиение произошло не из-за файеров и дыма, ведь уже на протяжении пяти лет ультрас их использует на матчах, и ни разу не было никаких инцидентов. К тому же, по словам Синицына, в разговорах между собой правоохранители говорили «за баннер, поступила команда делать жестко».

Отметим, что виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет по статье об умышленном уничтожении имущества.

Как сообщала «Фраза», летом 2017 года финальный поединок аматорского чемпионата Украины по футболу, в котором встречались харьковский «Металлист 1925» и волочиский «Агробизнес», завершился грандиозным скандалом. Во втором тайме при счете 4:0 в пользу «Агробизнеса» харьковские болельщики сначала пустили в ход пиротехнику, а затем и вовсе выбежали на поле.

19 мая 2018 года сразу два футбольных матча в Черкассах и Киеве завершились масштабными потасовками с участием ультрас.