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Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта

Самолет из Беларуси нарушил работу бориспольского аэропорта

Самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» совершил жесткую посадку в киевском аэропорту Борисполь, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Как выяснили журналисты «Фразы», вечером 9 декабря после посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2 845 по маршруту Минск — Киев при пробеге правой стойкой шасси задело грунт.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки

При этом, как утверждается, самолет получил незначительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В компании уточнили, что самолет сбил фонари, которые освещают взлетно-посадочную полосу.

На фотографиях, опубликованных на канале nadvorie в Twitter, видно, что у «Боинга» довольно сильно поврежден обтекатель.

 

В то же время, как сообщают «Вести» со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина, ЧП привело к определенным проблемам в работе «Борисполя», так что 11 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

При этом издание обращает внимание, что некоторые рейсы в Борисполь отменены, другие — перенаправлены в Киев (Жуляны). Ряд самолетов летит на посадку во Львов, Харьков и Одессу.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на данный момент аэропорт работает в штатном режиме, детали выясняет комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Как сообщала «Фраза», 31 октября 2017 года в аэропорту «Борисполь» грузовик зацепил крыло самолета.

11 июля 2018 года в аэропорту «Борисполь» совершил аварийную посадку самолет со 174 пассажирами, следовавший из Киева в турецкую Анталию.

Тэги: самолет, происшествие, ЧП, аэропорт «Борисполь», Беларусь, новости Украины

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