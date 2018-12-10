Порошенко и его жену «совершенно случайно» встретили в супермаркете

Президент Украины Петр Порошенко «сходил в народ». Как выяснили журналисты «Фразы», в воскресенье, 9 декабря, его «совершенно случайно» встретили в одном из столичных супермаркетов.

О встрече с главой государства и его супругой Мариной написали два блогера – Мирослав Олешко и Андрей Бурахович.

Как видно на фото, Петр и Марина Порошенко стоят в супермаркете «Фора» без корзины для продуктов.

Также супруги сфотографировались с детьми Андрея Бураховича. Он написал, что дети попросили сфотографировать их «с дядей, похожим на президента».

Интересно, что, по данным издания «Страна.юа», Андрей Бурахович является зятем нардепа от «Народного фронта» Виктора Еленского, а сам Петр Порошенко награждал его медалью «За волонтерскую деятельность».

Появление данной фотографии уже вызвало в социальных сетях бурное обсуждение.

Как писала «Фраза», невестка Порошенко рассказала все, что думает о его отдыхе на Мальдивах за 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что, не успел Порошенко приехать на Венский бал, как его тут же атаковала обнаженная феминистка.