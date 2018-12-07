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Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды

Белорусские художники покажут в Киеве магических существ и много еды

С 11 по 30 декабря в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка белорусских художников Владимира Зленко и Андрея Петкевича «Ни рыба, ни мясо». Как выяснили журналисты «Фразы», Зленко и Петкевич — опытные живописцы, участники многочисленных симпозиумов и пленэров, авторы многих выставок в Беларуси и за её пределами.

В Киеве художники они представляют совместный проект «Ни рыба, ни мясо», в котором, впрочем, есть и рыба, и мясо, и много другого съедобного и впечатляющего.

Яркие, насыщенные цвета их полотен, пикантные блюда и пикантные темы поднимают аппетит публики и температуру в выставочных залах. Изображенные звери, люди и магические существа спорят за свой порядок в пищевой цепи. Изысканная трапеза сама не прочь стать охотником, хотя уже прошла термическую обработку и сервирована на блюде.

Иносказательно и иронично художники размышляют о явлениях жизни, смерти и любви. Подсерия полотен «РыбаLove» несет узнаваемый символ любви — красное сердце, а рыба, что встречается здесь во множестве вариантов — символизирует жизнь и Христа. О неизведанном подводном мире мы знаем так же мало, как о человеческой душе, где христианские представления уживаются с первобытно-языческими обычаями. Серия картин «Мясо» разоблачает человеческие грехи и недостатки: образы на полотнах агрессивные и приземленные, а аллегории и юмор тяготеют к сарказму.

Событие на Facebook. Открытие выставки состоится 11 декабря в 19:00. Расписание работы галереи: вт-вс — 11: 00-19: 00; пн — выходной. Вход свободный

Тэги: Киев, художник, выставка, Беларусь, новости Украины

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