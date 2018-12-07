В столичном театре русской драмы произошел пожар

В Киеве около часа ночи появилось сообщение о пожаре в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в пятницу, 7 декабря, горела сцена.

Как передает «Информатор», на место пожара приехали десять машин техники. Однако оказалось, что огонь потушили сами сотрудники театра еще до прибытия спасателей.

Сообщается, что тут ночью как раз ремонтировали сцену, внутри были строители и охранники. У них якобы загорелись стройматериалы, после чего произошло сильное задымление — дым пошел в зрительский зал. Однако сами рабочие справились с огнем.

Никто не пострадал.

Как писала «Фраза», на окраине Киева горела типография — едва не пострадали люди.

Ранее бомжи едва не сожгли многоэтажку на окраине Киева.