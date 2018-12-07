В Киеве удалось зафиксировать искусственный «НЛО». Говорят, внутри был «зеленый человечек»

В четверг, 6 декабря, в Киеве был зафиксирован неопознанный летающий объект «искусственного происхождения». Как выяснили журналисты «Фразы», транпортировка «летающей тарелки» осуществлялась при помощи автомобильного эвакуатора.

Как передает «Свидок», искусственный «НЛО» был заснят на камеру смартфона киевлянином по имени Игорь. По словам очевидца, «летающую тарелку» в час-пик перевозили на эвакуаторе в районе станции метро «Почайна».

Кроме того, внутри «НЛО» свидетелю удалось разглядеть «зеленого человечка» (гуманоида), однако камера смартфона не смогла его заснять.

Куда и с какой целью перевозилась «летающая тарелка» на данный момент неизвестно.

Как писала «Фраза», впечатлительные иностранцы увидели НЛО над толпой российских оппозиционеров, которое обездвиживало людей.

Ранее британские пилоты заявили, что видели НЛО.