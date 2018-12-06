В Николаеве выпавший из грузовика киоск смял легковушку

Сегодня, 6 декабря, утром, необычное ДТП произошло в Николаеве на пересечении улицы Театральная (Васляева) и проспекта Богоявленского (Октябрьского). Как выяснили журналисты «Фразы», водитель одного из автомобилей лишь чудом избежал смерти.

По информации издания Novosti-N, по улице Театральная двигалась «Газель», которая перевозила киоск с надписью «Чай-кофе-соки-воды». Перед перекрестком на трамвайных путях будка, которую перевозил ГАЗ начала заваливаться прямо на ехавший следом автомобиль.

Водитель легковушки быстро среагировал и начал отъезжать назад, что и спасло ему жизнь, ведь будка рухнула прямо ему на капот.

В результате ЧП движение трамваев № 1, 7 и 10 было полностью заблокировано. Будку оттащили тросом на обочину.

Отмечается также, что злополучный киоск перевозили после демонтажа.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине ноября нынешнего года в Николаеве патрульные полицейские оштрафовали сразу двух водителей «скорой помощи», находящихся в состоянии алкогольного опьянения.