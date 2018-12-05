В Киеве военные «ловят» призывников прямо на улице

В Киеве в районе станции метро «Лесная» люди в военной форме и патрульные полицейские останавливают молодых парней и требуют предоставлять на месте документы о прохождении воинской службы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечается, эту информацию подтвердили сразу несколько читателей паблика. Они рассказывают, что военные применяют технику лживых звонков и утверждают, что парни находятся в розыске по уклонению от прохождения воинской службы.

При этом военные не стесняются таким образом общаться даже с инвалидами.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2018 года похожий случай произошел в Харькове. Там военные с сотрудниками полиции также останавливали молодых людей. Один из них пытался убежать, но военный схватил парня за рукав прямо на улице и не отпускал. При этом полицейский стоял рядом и не предпринимал никаких мер.