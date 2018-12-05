Киевская полиция отказалась искать живодера, убившего четырех собак (фото 18+)

Страшный случай живодерства потряс Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», на Южной Борщаговке убили четырех собак.

Как передает Голос.ua, при этом полиция отказалась заниматься поисками убийцы животных.

Местные жители говорят, что еще в прошлую субботу их дворники нашли в баке для мусора тела трех собак. Позже был найден труп еще одного пса.

Сообщается, что люди вызвали полицию, но копы приехали лишь спустя несколько дней после шквала звонков. При этом правоохранители, осмотрев территорию и следы крови прямо в подъезде, сказали, что «никакого дела возбуждать не намерены, так как доказательств нет».

Люди заявили, что будут добиваться правды и хотят обязать полицию найти живодера.

Как писала «Фраза», в Житомире студент похвастался жестоким убийством бобров ради выгоды.

Ранее под Киевом были задержаны супруги-живодеры.