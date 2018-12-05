Огурцы с плесенью и «черный» борщ. В садике под Киевом разгорается скандал из-за детской еды

В Броварах в детском саду «Сказка» разгорается скандал из-за продуктов питания, которыми кормят детей. Как выяснили журналисты «Фразы» об этом в группе «Батьки SOS» в Facebook написала одна из мам Марина Агеева.

Она выложила несколько фотографий, на которых видно, чем кормят детей: огурцы с плесенью, почерневшая свекла в борще и бутерброд. По ее словам, дети приходят домой и жалуются на тошноту, боль в животе и рвоту.

Родители обращались к заведующей детского садика, однако та заверила, что за качество продуктов отвечают поставщики. А в горсовете родителям заявили, что проверили качество продуктов в детсаду и никаких нарушений не выявили.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале апреля 2018 года полиция выявила присвоение 5,6 млн гривен средств государственного бюджета при поставках просроченных продуктов в столичные детские сады и школы.

В середине апреля работница пищеблока одного из харьковских садиков и мама ребенка, который ходит в это дошкольное заведение, рассказала, из чего детям приходится готовить еду.