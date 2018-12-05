В столичном аэропорту самолет опрокинул на бок автомобиль

Сегодня, 5 декабря, в столичном аэропорту имени Сикорского произошло ЧП — самолет Як-40 авиакомпании «Мотор Сич» столкнулся с наземным источником электропитания. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате столкновения вспомогательный автомобиль опрокинулся на бок.

Об инциденте сообщил авиаспоттер Виталий Трубников у себя в Facebook. Он добавил, что в результате инцидента вылет самолета был перенесен.

Судя по информации на табло в аэропорту, перенесен был рейс Киев-Одесса, который должен был выполнять именно самолет Як-40

Стоит добавить, что Министерство инфраструктуры Украины назвало авиакомпанию «Мотор Сич» самым пунктуальным украинским авиаперевозчиком в октябре 2018 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 мая 2018 года в аэропорту «Киев» грузчики багажа на спецтранспорте врезались в самолет компании Ernest Airlines.