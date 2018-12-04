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Под Киевом банда «сотрудников СБУ» грабила водителей элитных иномарок

Под Киевом банда «сотрудников СБУ» грабила водителей элитных иномарок

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые грабили водителей элитных иномарок. При этом, как выяснили журналисты «Фразы», преступники действовали под видом сотрудников СБУ и использовали поддельные удостоверения.

Кроме этого, как написал у себя в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко, преступники пользовались оружием, боеприпасами, ножами, маскировочной одежной, рациями и множеством государственных автомобильных знаков.

Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении разбоя. Им светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2010 года на Днепропетровщине задержали преступников, которые под видом «Правого сектора» грабили людей.

Тэги: Киев, общество, ограбление, криминал, Киевская область

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