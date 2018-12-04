В Днепре прямо на ходу у маршрутки отвалилось колесо

Сегодня, 4 декабря, на Новом мосту в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», во время движения у маршрутки №57 отвалилось колесо.

В результате инцидента люди вынуждены были покинуть транспортное средство и идти по мосту пешком. При этом никому из пассажиров деньги за проезд не вернули. Благо, никто не пострадал, сообщает «Информатор».

Люди планируют написать жалобу в департамент транспорта.

Из-за поломки автобуса на мосту образовалась большая пробка.

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 марта 2018 года в Днепровском районе Киева, на проспекте Соборности у одной из городских маршруток отвалилась задняя дверь.

15 мая у маршрутки № 189 (улица Чернобыльская — улица Владимирская) прямо на ходу отвалилось колесо.

В конце июля еще у одной маршрутки в Киеве отвалилась дверь.

8 ноября в Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь.