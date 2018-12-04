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В Кропивницком девочка ушла в школу и не вернулась обратно

В Кропивницком девочка ушла в школу и не вернулась обратно

В Кировоградской области в городе Кропивницкий объявлена в розыск 14-летняя девочка Диана Барабаш, которая накануне, 3 декабря, ушла в школу и до сих пор не вернулась. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, на вид девочке 14-16 лет, рост — 155-160 см. Худощавого телосложения, волосы средней длины каштанового цвета. Лицо овальное, глаза зеленые.

В день пропажи она была одета в черную куртку и джинсы темного цвета.

Как сообщала «Фраза», в середине ноября четверо детей ушли из дома в школу-интернат и не вернулись обратно.

Тэги: общество, девочка, Кировоградская область, пропажа, Кропивницкий

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