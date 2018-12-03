Репрессии против УПЦ усиливаются: обыски и допросы проводятся в лучших советских традициях

Продолжается преследование УПЦ со стороны власти и силовых структур. Как выяснили журналисты «Фразы», в Овручской епархии правоохранители обыскали Свято-Преображенский кафедральный собор и епархиальное управление, также был проведен обыск в доме настоятеля Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора Житомирской епархии УПЦ протоиерея Сергия Грицаюка.

Сегодня же народный депутат, глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский сообщил, что Служба безопасности Украины проводит допрос около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий Украинской Православной Церкви.

По словам депутата, эти действия имеют одну цель: «Принудить клириков к участию в „объединительном Соборе“ так называемой церкви, которую уже в народе окрестили „церковью порошенского патриархата“».

Фото обыска в доме настоятеля Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора Житомирской епархии УПЦ:

Как ранее сообщалось, на днях СБУ наведалась с обыском во владения настоятеля Киево-Печерской Лавры.