«Бензиновый Майдан» во Франции набирает силу: власти уже готовятся ввести чрезвычайное положение

Во Франции уже три недели продолжаются массовые акции протеста против роста цен на нефтепродукты. Как выяснили журналисты «Фразы», чрезмерная активность «желтых жилетов» может заставить французские власти пойти на самые крайние меры.

Как передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europe1, в настоящее время правительство Франции рассматривает различные варианты противодействия массовым беспорядкам.

По словам официального представителя правительства Франции Бенжамина Гриво, не исключено и введение режима чрезвычайного положения, поскольку на следующих выходных ожидается очередной всплеск насилия.

Сообщается, что ввод чрезвычайного положения активно «лоббируют» полицейские профсоюзы.

Как писала «Фраза», Францию охватили масштабные акции протеста. Не обошлось без жертв.

В Нанте бушуют массовые уличные беспорядки: люди поджигают автомобили, здания и полицейских.