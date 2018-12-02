Под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса

В субботу, 1 декабря, в городе Вишневое (Киевская область) случилось ЧП в спорткомплексе Favorite Fit. Как выяснили журналисты «Фразы», во время тренировки детей произошло обрушение крыши спортзала.

Как передает «Информатор», кровля спорткомлекса обрушилась приблизительно в 11-20. В момент инцидента в зале находились 30 детей со своим тренером. Сообщается, что мужчина успел оперативно вывести ребят из зала, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.

По приблизительным расчетам, площадь рухнувшей крыши составляет около 200 кв. м. (одна треть от общей площади Favorite Fit).

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и патрульная полиция. Сообщается о создании специальной комиссии, целью которой будет установить причины обрушения и размер материального ущерба.

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