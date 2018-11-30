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Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным

Известный украинский танцор получил российское гражданство. Ранее он хвастался татуировкой с Путиным

Известный украинский танцор балета Сергей Полунин получил российское гражданство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил у себя в Instagram.

Также он выложил фото паспорта.

Как видно, дата выдачи документа: 29 октября 2018 года.

При этом Сергей Полунин странно прокомментировал свой поступок.

Он написал: «Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции».

Также танцор написал: «Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ».

Ранее артист уже публиковал у себя посты с одами в адрес Владимира Путина, и даже показывал фото с соответствующей татуировкой. Тогда в социальных сетях не исключали, что страница артиста была взломана.

Добавим, что Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В возрасте тринадцати лет он уехал в Лондон, где в 17 лет был принят в труппу Королевского балет. С 2012 года он стал регулярно жить и работать в России.

Как писала «Фраза», Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама.

Ранее автор «письма Путину» внезапно ушла из жизни.

Тэги: общество, Россия, балет, Сергей Полунин

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