ГСЧС опубликовала фото пожара в Министерстве финансов Украины

В здании Министерства финансов в Киеве произошел пожар. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным спасателей, в здании на Контрактовой площади произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте. В результате задымления из здания эвакуировали 20 сотрудников. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает ТСН, пожар возник в шахте лифта на уровне седьмого этажа, после чего огонь перекинулся на кабину лифта.

Как сообщала «Фраза», 3 октября 2017 года в Киеве произошел пожар между зданием Министерства инфраструктуры и больницей «Охматдет».