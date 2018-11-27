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На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ

На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ

Федеральная служба безопасности России обнародовала «результаты обыска» захваченного в Черном море катера украинских ВМС «Никополь». Как выяснили журналисты «Фразы», на корабле были найдены «секретные документы» и большое количество оружия.

Как передают РИА «Новости», на захваченном российским спецназом украинском катере был найден документ, в котором была поставлена задача скрытно осуществить переход из Одессы в Бердянск.

Кроме того, сотрудники российских спецслужб обнаружили рукописный «конспект» с российскими правилами прохождения судов по Керченско-Еникальскому каналу.

Так же, сообщается, что на украинском катере оказалось большое количество «военных трофеев»: около двух тысяч выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, порядка пятисот выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Как писала «Фраза», российские корабли открыли огонь по кораблям ВМС ВСУ и взяли их на абордаж.

Позднее в сети появилось видео захваченных Россией украинских кораблей в Керчи.

Тэги: Украина, общество, Россия, конфликт, Азовское море, Черное море, Керченский пролив, новости Украины

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На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ
На захваченном в Черном море украинском катере нашли «много интересного», ‒ росСМИ
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