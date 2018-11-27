«Позор Канту! Слава Руси!»: в Калининграде вандалы атаковали могилу известного философа

В Калининграде вандалы атаковали памятник и могилу известного немецкого философа Иммануила Канта. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом они назвали его «предателем Руси».

Как пишут соцсети, вандалы облили могилу и памятник краской, а также оставили после себя странный листовки.

В них вандалы призывают студентов Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, возле которого он похоронен, «потребовать от руководства вуза отказаться от имени философа в названии учебного заведения».

В листовках говорится: «Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед!»

Как писала «Фраза», на Западной Украине вандалы атаковали польское кладбище.

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