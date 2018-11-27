Из-за гололеда в ДТП под Черновцами погибли муж и жена

Страшное ДТП произошло возле села Кливодин Черновицкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут из-за гололеда в аварии разбились супруги – мужчина 63 лет, управлявший автомобилем Citroen, и его 50-летняя жена.

По данным полиции, потеряв управление, машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в микроавтобус Volkswagen. Его 30-летний водитель не пострадал.

Как видно на фото, которые публикует полиция, на дороге был гололед.

Как писала «Фраза», в Киеве неуправляемый троллейбус вылетел на тротуар и чуть не упал в яму.

Ранее в Ровенской области из-за пьяного водителя утонул автомобиль с людьми.