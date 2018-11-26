К Керченскому проливу вылетел самолет-разведчик ВВС США

К Керченскому проливу вылетел американский самолет-разведчик Boeing RC-135V. Как выяснили журналисты «Фразы», самолет радиоэлектронной разведки ВВС США отправился в акваторию Черного моря около 7-50 утра в понедельник, 26 ноября.

Как сообщает «Украинский милитаристский портал», самолет с позывным BASTE41 вылетел к Керченскому проливу с авиабазы ​​Суда-бей на острове Крит (Греция).

Отмечается также, что вылетевший к аннексированному Крыму Boeing RC-135V является крупным разведывательным самолетом.

Он используется американскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации».

Как писала «Фраза», стали известны имена некоторых украинских моряков, захваченных Россией.

Напомним, что в Черном море произошел инцидент с участием кораблей российских и украинских ВМС — россияне протаранили украинский буксир, направлявшийся в Мариуполь. Позже стало известно, что российские корабли открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины, вследствие чего появились раненные.