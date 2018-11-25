Украинские корабли пытаются прорваться через «закрытый» Керченский пролив

В акватории Черного моря продолжается «конфликт» между кораблями ВМС ВС Украины и пограничной службы РФ. Как выяснили журналисты «Фразы», украинские моряки уже пятый час пытаются приблизиться к Керченскому проливу.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 25 ноября, группа украинских кораблей в составе малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», а так же рейдового буксира «Яни Капу» совершала плановый переход из Одессы в Мариуполь.

В свою очередь, российские пограничные корабли попытались помешать украинским судам приблизиться к Керченскому проливу и войти в Азовское море. В частности, пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир, в результате чего на судне был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение. Кроме того, буксир лишился спасательного плота.

Как передает РИА «Новости», в настоящее время украинские корабли продолжают попытки «прорваться» в Мариуполь через «временно закрытую» Россией акваторию Черного моря.

Сообщается, что «морской конфликт» длится уже пятый час.