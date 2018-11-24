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В Киеве мужик пытался уйти от погони и погиб жуткой смертью

В Киеве мужик пытался уйти от погони и погиб жуткой смертью

В пятницу вечером, 23 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП с «криминальным» оттенком. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Братиславской под колеса автомобиля попал мужчина, подозреваемый в совершении преступления.

Как передает проект «Вартові.Еспресо», автомобиль Hyundai двигался в сторону Лесного проспекта, когда на проезжую часть внезапно выбежал человек.

Сообщается, что в виду того, что водитель «корейца» не успел затормозить, удар был настолько сильным, что пешеход пробил лобовое стекло, после чего его откинуло на автомобиль Honda, который стоял на противоположной стороне дороги.

Отмечается, что пострадавший в аварии пешеход скончался на месте инцидента. По словам свидетеля ДТП, погибший мужчина являлся преступником ‒ он украл у него личные вещи в расположенном неподалеку торговом центре. Заметив это, свидетель ДТП стал преследовать вора, который, убегая, выскочил на дорогу и попал под автомобиль.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

Как писала «Фраза», в центре Киева копы сбили преступника — теперь его спасают врачи.

Ранее сообщалось, что спасаясь от копов, австралийский грабитель прыгнул в реку с акулами.

Тэги: Киев, ДТП, общество, кража, погоня, новости Украины

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