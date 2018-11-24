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Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США

Пока глава «Нафтогаза» борется с российской газовой агрессией и получает миллионные премии, его мамочка «блаженствует» в США

Мать руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева наслаждается «шикарной» жизнью в Соединенных Штатах Америки. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина проживает в роскошном особняке в пригороде Вашингтона.

Как пишет издание «Страна», Наталья Коболева ‒ мать главы «Нафтогаза» Андрея Коболева ‒ живет в городке Северная Бетезда (столичный округ Колумбия) в двухэтажном доме, построенном в 1998 году.

Сообщается, что домовладение площадью 180 кв. м. было приобретено в 2004 году за 631 250 долларов США.

По информации издания, за адресом дома (6403 VISTA CREEK LN NORTH BETHESDA MD 208524186) «закреплен» сам Андрей Коболев.

В свою очередь, отмечает издание, в Украине на главу «Нафтогаза» не зарегистрировано ни одного объекта недвижимости: ни квартиры, ни дома, ни земельного участка.

Как писала «Фраза», глава «Нафтогаза» объяснил непонятливым, зачем он перевел «честно заработанные» миллионы мамочке в США.

Ранее сообщалось, что киевский суд смешно оштрафовал главу «Нафтогаза» за его «таинственные» премии.

Тэги: США, Нафтогаз Украины, общество, коррупция, Россия, мир, премия, Газпром, политика, новости Украины

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