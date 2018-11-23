Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети

Работа киевских коммунальщиков возмутила соцсети. Как выяснили журналисты «Фразы», они, имитируя бурную деятельность, посыпали сухой асфальт на Крещатике солью.
Фото публикует издание УНН.
В комментариях и социальных сетях киевляне уже возмущаются такой «работой» коммунальных служб столицы.
Как сообщается, коммунальщики посыпали солью пешеходную часть дороги.
Зачем это нужно было делать?..
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