Имитация бурной деятельности: «работа» киевских коммунальщиков возмутила соцсети

Работа киевских коммунальщиков возмутила соцсети. Как выяснили журналисты «Фразы», они, имитируя бурную деятельность, посыпали сухой асфальт на Крещатике солью.

Фото публикует издание УНН.

В комментариях и социальных сетях киевляне уже возмущаются такой «работой» коммунальных служб столицы.

Как сообщается, коммунальщики посыпали солью пешеходную часть дороги.

Зачем это нужно было делать?..

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