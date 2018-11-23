Под Киевом поезд разорвал на куски женщину, которая шла по перрону

В Киевское области в поселке Клавдиево-Тарасово на ж/д станции «Клавдиево» под колесами скоростного пассажирского поезда «Интерсити» погибла женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в группе «Клавдиево-онлайн» в Facebook.

Как пишут пользователи соцсети в комментариях к данной заметке, произошло все около половины седьмого утра. Свидетели говорят, что женщина шла по перрону за предупредительной полосой, и ее волной затянуло под проезжавший мимо поезд. От удара ее разорвало на куски.

«Руки от плеч валялись без одежды... и все залито кровью и мясом...» — пишут местные жители.

При этом очевидцы говорят, что машинист поезда долго сигналил, но женщина никак не реагировала и трагедии избежать не удалось.

Сейчас личность женщины устанавливают. Предварительно выяснено, что она — 1961 года рождения, при себе у нее нашли проездной билет на имя Белоус Елена Алексеевна.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 ноября в Святошинском районе Киева поезд насмерть сбил приезжего мужчину.