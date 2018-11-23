На Харьковщине повязали банду угонщиков элитных иномарок

В Харьковской области полиция разоблачила преступную группировку, которая специализировалась на угонах элитных автомобилей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметили в ведомстве, полицейские уже установили места, где угонщики прятали похищенные машины. Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные иномарки — Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

Разработка операции по задержанию преступной группировки длилась в течение полугода. За это время полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, которые специализировались на незаконном завладении «элитными» автомобилями иностранного производства.

В состав группы входили пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются уроженцами России. Среди воров были четко распределены роли — руководил деятельностью группы 30-летний мужчина.

В полиции заявляют, что угонщики были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались правил конспирации и избежания уголовной ответственности при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняли абонентские номера.

Во время совершения преступлений в качестве машины «сопровождения» злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства.

Следствие продолжается, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2018 года сотрудники национальной полиции задержали банду автоугонщиков, которые в Киеве и области угоняли автомобили, после чего требовали у владельцев транспортных средств выкуп.

За последние несколько лет угон автомобилей в Украине приобрел промышленный размах. Официальная статистика гласит, что лидером в 2016 году в антирейтинге является Киев — 1 957 угонов, за ним — Днепропетровская (1138), Одесская (1122), Донецкая (842) и Киевская (827) области.