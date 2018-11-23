Львовский хакер атаковал полсотни стран – его перехватила киберполиция

Во Львовской области задержали 42-летнего хакера, который атаковал около двух тысяч компьютеров в полусотне стран мира. Как выяснили журналисты «Фразы», его вычислила киберполиция.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, хакер «установил у себя на компьютере программный центр управления троянской программой и модифицировал его», после чего обрушил свой вирус на десятки стран мира.

Было установлено, что «вирус предоставлял удаленный доступ к подконтрольным компьютерам, давая возможность загружать и выгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер».

У хакера прошел обыск.

Полиция изъяла у него ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер.

Также на компьютере «обнаружили админ-панель доступа к зараженным компьютерам вредоносным программным обеспечением, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров».

Как писала «Фраза», эксперты нашли у популярной операционной системы «брешь», через которую проникают вирусы.

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