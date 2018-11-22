В Британии арестовали щенка, который укусил полицейского. На его защиту поднялась вся страна

Драматическая история разворачивается в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», тут арестовали четырехмесячного щенка чау-чау, укусившего полицейского.

Как пишет издание Daily Mail, инцидент произошел в Нортгемптоншире.

Сбежав от хозяев, щенок по кличке Bungle (Путаница) потерялся и забился под машину. Достать его оттуда попытались полицейские, решившие, что он мешает проезду транспорта, однако напуганный щенок пару раз цапнул одного из них за руку.

Полицейские решили пойти на принцип и арестовали животное, сославшись на «Акт об опасных собаках» 1991 года.

Хозяева щенка считают, что их любимец не виноват, и уже наняли юристов.

Также люди по всей Великобритании присоединяются к флэшмобу в социальных сетях #FreeBungle, требуя освободить собачку.

Как писала «Фраза», собака стала главным «свидетелем» ночного убийства на Троещине.

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