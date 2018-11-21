Во львовском аэропорту задержан мужчина с 17 кг золота. Похоже, влетит и таможенникам

Сотрудники СБУ задержали в международном аэропорту «„Львов“ имени Даниила Галицкого» пассажира, который пытался нелегально провезти в Украину 17 килограммов золота. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отмечается, обнаруженные предметы направлены на экспертизу.

Оперативники установили, что мужчина — житель областного центра. Ювелирные изделия он пытался незаконно в Украину из одной из стран Ближнего Востока.

В ведомстве также добавили, что мужчину задержали лишь после того, как он прошел зону таможенного контроля. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об открытии уголовного дела для привлечения к ответственности работников таможенного поста львовского аэропорта, которые допустили контрабанду.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале ноября 2018 года близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами.