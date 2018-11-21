Во Львове горела областная больница. Эвакуировали почти две сотни человек

В среду, 21 ноября, во Львове на ул. Черниговской,7 в хирургическом корпусе Львовской областной клинической больницы произошел пожар. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве отметили, что пожар начался в 11:27 – загорелась крыша на площади 200 метров квадратных. К тушению пожара привлечены 45 человек и 10 единиц техники.



Из-за сильного задымления спасатели работают в респираторах. С третьего этажа больницы эвакуировали персонал и пациентов – всего 170 человек. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 14 августа 2018 года на Подоле в Киеве горела городская клиническая больница №15.