На Закарпатье отморозки совершили налет на храм греко-католиков

Резонансное преступление произошло в селе Корытняны Закарпатской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут ограбили храм греко-католического прихода Святой Троицы.

Как пишут местные СМИ, нападение произошло в ночь на 20 ноября.

Отморозки взломали дверь, разбили стекла и взяли деньги из ящика для пожертвований.

Всего налетчики унесли около пятисот гривен.

Их поисками занимаются правоохранители.

Как писала «Фраза», православных выгнали из киевского храма, передав его раскольникам.

Ранее Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ.

Сообщалось, что в Николаеве горел баптистский храм.