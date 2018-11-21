В страшном ДТП под Запорожьем из-за водителя-наркомана погибли две женщины

Жуткое ДТП произошло в селе Михайло-Лукашево Запорожской области. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварии погибли две женщины.

Как уточняет местная полиция, обе погибшие были пассажирками авто, которые попали в ДТП – ВАЗ-2101 и «Лада Калина».

Еще три человека пострадали. Были госпитализированы 56-летний водитель ВАЗ, его 24-летний пассажир и 45-летний водитель «Лады».

По данным правоохранителей, последний «находился в состоянии наркотического опьянения, он задержан».

Уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.289 УК Украины).

Как писала «Фраза», в ДТП в Киеве пострадала беременная женщина.

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