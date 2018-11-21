В Китае нашли самую высокую девочку в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», Чжан Цзыюй всего одиннадцать лет, но ее рост уже составляет 2,08 метра.

Как сообщает издание VNExpress, девочка живет в городе Цзинань.

Для сравнения, средний рост китайских девочек в этом возрасте составляет 1,37 метра.

Она увлекается баскетболом – ее мать раньше играла за сборную страны, а сейчас работает тренером.

Кроме этого Чжан Цзыюй хорошо учится, а также занимается музыкой и танцами.

Примечательно, что рост ее родителей обычный – около 1,8 метра.

Сейчас самой высокой девочкой в мире считается Софи Холлинс из Великобритании – ее рост составляет 1,88 метра.

Как писала «Фраза», таджики запустили самую большую ГЭС в мире.

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