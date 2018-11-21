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В Раде пользуются картами Украины без Крыма

В Раде пользуются картами Украины без Крыма

Во вторник, 20 ноября, в Верховной Раде Украины произошел географический скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», во время заседания одной из комиссий был продемонстрирован слайд с картой Украины без Крыма.

Заседание следственной комиссии парламента касалось проверки фактов хищения в Вооруженных силах Украины за период с 2004 по 2017 годы. И какой-то момент был показан слайд «Состояние вооружения в 2005–2010 годах», однако на этом слайде была изображена лишь материковая часть Украины без полуострова, сообщает «Главред».

Примечательно, что этот слайд демонстрировался немногим менее минуты, однако ни один из присутствующих на заседании комиссии депутатов не обратил на этот бардак никакого внимания.

Добавим, что заседания комиссии проходило в комитете Рады по национальной безопасности и обороны, а прямую трансляцию вели сразу несколько телеканалов.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 октября 2015 года французское издательство Rocher в геополитическом атласе мира «признало» украинский Крым частью Российской Федерации. Перед этим такую же ошибку допустило авторитетное издательство Larousse.

В январе 2017 года в харьковских книжных магазинах появилась развивающая географическая игра для детей, в которой на картах аннексированный Крым указан частью России.

Также в январе популярный американский образовательный канал для детей Kids Learning Tube опубликовал анимированный ролик о России с оккупированным Крымом в составе.

В марте 2017 года в Германии организация, которая действует при поддержке правительства, напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Крыма как части России.

В июне 2017 года Польское общественное радио опубликовало новость «Украинцы пользуются безвизовым режимом», проиллюстрировав ее картой Украины без Крыма.

13 июня 2017 года, в центре столицы Казахстана в рамках «Астана арт фест» разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. На карте Украины отсутствовал Крым.

28 августа 2017 года появилась информация о том, что правозащитная организация Freedom House в своем докладе указала Крым как российскую территорию.

Позже в Freedom House прокомментировали данный инцидент.

В середине августа 2018 года стало известно, что в Украине выпустили энциклопедию, в которой Крым обозначен частью России.

Тэги: Верховная Рада Украины, Украина, Крым, общество, политика, карта

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