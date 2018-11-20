«Лапа» экскаватора стала причиной жуткой смерти мужчины на Полтавщине

В городе Лубны (Полтавская область) произошла трагедия во время проведения земляных работ. Как выяснили журналисты «Фразы», работника предприятия «Полтаваоблэнерго» насмерть придавило опорой экскаватора.

Как написал на своей странице в Facebook местный житель Юрий Климченко, смертельный инцидент произошел в понедельник, 19 ноября на улице Героев Чернобыля.

По его словам, энергетики проводили работы по замене поврежденного кабеля. По неизвестным причинам, в какой-то момент под левой опорой (т.н. «лапой») экскаватора оказался один из электромонтеров.

Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался на месте ЧП. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели человека начато уголовное производство.

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