Днепр и Харьков постепенно заметает снегом

В ночь на вторник, 20 ноября, город Днепр накрыл снегопад. Как выяснили журналисты «Фразы», снег продолжается и во вторник.

В частности, сегодня в городе наблюдается сильный ветер и мокрый снег, а на дорогах образовалась самая настоящая каша, сообщают «Вести».

Также непогода «атаковала» Харьков и Харьковскую область. Там на уборку снега вывели 57 единиц спецтехники.

Ранее «Фраза» сообщала, что мощный шторм в Одессе смыл популярный пляж.

Напомним также, что из-за бушевавшей в некоторых регионах страны в понедельник, 19 ноября, непогоды, шестьдесят населенных пунктов остались без электричества.