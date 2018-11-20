Жуткое ДТП в Полтавской области: грузовик буквально размазал легковушку с людьми

В Полтавской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», авария произошла на трассе Киев-Харьков между селами Зеленковка и Васильевка Чутовского района.

По данным местной полиции, тут столкнулись ВАЗ-2107 и грузовой автомобиль Volvo, который по непонятным причинам оказался на встречной полосе. Обе машины после столкновения вылетели с дороги в овраг.

В результате сильного удара легковой автомобиль был буквально смят, а его водитель пенсионного возраста и пассажир погибли на месте.

42-летний водитель грузовика оказался жителем Луганской области. Он отделался незначительными повреждениями.

Как писала «Фраза», на Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать.

Ранее в Киеве троллейбус раздавил коммунальщика.