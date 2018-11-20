Провал трассы в Португалии: люди с машинами исчезли под тоннами воды и грязи

В Португалии в центральной части страны в результате сильных дождей на одной из трасс образовался провал длиной около 100 метров. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате — два человека погибли и еще четверо пропали.

По информации Publico, ЧП произошло накануне, 19 ноября, днем. В результате образования провала в карьер с высоты 50 метров упали два легковых автомобиля и экскаватор, исчезнув под тоннами воды и грязи. Во всех транспортных средствах находились люди.

По предварительным данным спасателей, погибли как минимум два человека, еще четверо пропали без вести. Поисковая операция продолжается и сегодня.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2018 года в результате обрушения моста в Генуе (Италия) погибли десятки людей.

В середине октября из-за сильных дождей в Италии на острове Сардиния обвалился автомобильный мост.