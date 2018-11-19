В Киеве задержан боевик ИГИЛ

Сотрудники СБУ блокировали канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, который наладили сторонники международной террористической сети «Исламское государство». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники орудовали в столичном регионе. В состав группировки входили граждане стран Центральной Азии. Они по поддельным документам нелегально прибыли в Украину из азиатской страны, откуда их депортировали за связи с ИГ.

Правоохранители утверждают, что задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним. По месту жительства фигурантов дела нашли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику ИГ и деньги.

Одного из участников группировки удалось задержать в Киеве, ему уже сообщили о подозрении, а затем арестовали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине сентября 2018 года в аэропорту «Борисполь» был задержан гражданин Таджикистана, которого разыскивали за членство в террористической группировке «Исламское государство».