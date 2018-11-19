На Сумщине неизвестные сожгли автомобиль депутата

На днях в Сумской области в городе Шостка во дворе многоэтажного дома неизвестные подожгли автомобиль, который принадлежит депутату горсовета. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в 23:30, неизвестные путем поджога повредили автомобиль Kia Ceed, который принадлежит 43-летнему депутату Шосткинского городского совета Романовскому О.В.

Во время пожара сгорел моторный отсек авто, пострадавших нет.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая 2018 года в Киеве неизвестные сожгли автомобиль помощника народного депутата «Радикальной партии» Игоря Мосийчука — Станислава Коломийца.

26 сентября ночью в Одесской области неизвестные подожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от «Оппозиционного блока» Владислава Финика.