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Под Киевом грабителя магазина застрелили из его же пистолета

Под Киевом грабителя магазина застрелили из его же пистолета

Резонансный инцидент произошел минувшей ночью в селе Стадница Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в ходе перестрелки убили грабителя магазина.

Подробности ЧП поведала полиция Киевской области в «Фейсбуке».

Сообщается, что около трех ночи хозяин магазина получил сообщение на телефон, что у него сработала сигнализация.

Он поехал проверять, что случилось со своим зятем. Они увидели, что замок сбит, а когда зять зашел в магазин, то встретил там вооруженного грабителя.

Мужчина отобрал у преступника пистолет, однако тот достал еще один ствол, и бросился бежать, пытаясь отстреливаться, после чего получил пулю в шею от зятя владельца магазина и скончался на месте.

Как оказалось, погибший грабитель ранее уже имел проблемы с законом.

Как писала «Фраза», на Троещине взорвали полицейский автомобиль.

Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина на Нивках: бандиты убили охранника и забрали целый мешок наживы.

Тэги: преступность, общество, Киевская область, новости Украины

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