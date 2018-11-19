Под Киевом грабителя магазина застрелили из его же пистолета

Резонансный инцидент произошел минувшей ночью в селе Стадница Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в ходе перестрелки убили грабителя магазина.

Подробности ЧП поведала полиция Киевской области в «Фейсбуке».

Сообщается, что около трех ночи хозяин магазина получил сообщение на телефон, что у него сработала сигнализация.

Он поехал проверять, что случилось со своим зятем. Они увидели, что замок сбит, а когда зять зашел в магазин, то встретил там вооруженного грабителя.

Мужчина отобрал у преступника пистолет, однако тот достал еще один ствол, и бросился бежать, пытаясь отстреливаться, после чего получил пулю в шею от зятя владельца магазина и скончался на месте.

Как оказалось, погибший грабитель ранее уже имел проблемы с законом.

Как писала «Фраза», на Троещине взорвали полицейский автомобиль.

Ранее сообщалось об ограблении ювелирного магазина на Нивках: бандиты убили охранника и забрали целый мешок наживы.