На крупной взятке погорел чиновник Минэнерго

В пятницу, 16 ноября, сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции задержали на крупной взятке главу комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится на странице департамента в Facebook.

Как отметили правоохранители, чиновник требовал взятку в размере 275 тысяч гривен от руководителя одного из ООО за перечисление на счет общества 1,5 миллиона бюджетных гривен за выполненные по договору работы.

Взяточника задержали во время передачи ему денежных средств третьим лицом. Ему сообщено о подозрении и арестовали на 60 суток с залогом в размере 2,3 млн гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2017 года в Киеве на взятке погорел чиновник, принимавший участие в Антикоррупционном форуме.