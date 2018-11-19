В Запорожье марокканец два года жил на крыше после отчисления из вуза

В Запорожье сотрудники миграционной службы во время внепланового рейда обнаружили гражданина Марокко, который после отчисления из университета два года незаконно проживал на территории Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», он жил на чердаке студенческого общежития.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, после отчисления из вуза нелегал решил не возвращаться на родину, а остаться в Запорожье. Там он жил на техническом этаже одного из общежитий в Вознесеновском районе города.

Он перебивался случайными заработками, подрабатывал в заведениях быстрого питания. В ведомстве также отметили, что в «доме» марокканца были обнаружены наркотики.

В отношении нарушителя составлен протокол о его принудительном возвращении домой. Также ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Как писала «Фраза», ранее правоохранители решили крепко взяться за нелегальных мигрантов.

Также в МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины.