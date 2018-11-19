В США с 95-го этажа сорвался лифт с людьми. Они чудом выжили

На днях в американском городе Чикаго произошло серьезное ЧП — в стоэтажном здании с высоты 95 этажа сорвался лифт с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», люди чудом остались живы.

Внутри лифта находились двое туристов из Мексики, три студента, а также беременная женщина. Все они спускались из ресторана, который расположен на 95-м этаже. В какой-то момент один из тросов лопнул и лифт начал падать, сообщает Daily Mail.

Кабина лифта пролетела вниз 84 этажа и застряла на 11-м этаже. Спасатели три часа не могли определить, где именно застрял лифт, а после того, как все же нашли его, пробили стену и вытащили перепуганных людей. Благо, никто из них не пострадал.

Небоскреб построили в 1969 году. Его высота — 321 метр. Здание занимает седьмое место по высоте в США и 35-е в мире.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года в Херсоне на улице Лавренева оборвался лифт с детьми. Лифт оборвался на уровне 5-го этажа и, пролетев несколько пролетов, остановился на уровне 2-го этажа.