В Житомире собрались безграмотные (типа православные) сторонники некоего «Томаса»

18 ноября 2018 года вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора в Житомире собрались около десятка «активистов» с плакатами. Как выяснили журналисты «Фразы», на плакатах с грамматическими ошибками были призывы об объединении Украины путем Томоса.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии, авторы плакатов перепутали понятие «Томос» с именем «Томас».

В это же время в соборе собрались священники и несколько сотен верующих. Их заранее никто не предупреждал: жители сами пришли поддержать духовенство УПЦ, сообщает СПЖ.

Вместе православными во время богослужения в соборе молился правящий архиерей, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим. После завершения молебна Владыка обратился к собравшимся с речью. Он заверил всех в своей преданности УПЦ и ее Предстоятелю, призвал духовенство и мирян усилить молитвы и благословил держаться поста каждый понедельник.

Напомним, ранее криворожские националисты-автокефальщики пытались выломать дверь резиденции митрополита УПЦ.

Как мы ранее сообщали, СБУ вызывает священников УПЦ на «беседы» накануне автокефального собора.

Напомним также, что «автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.